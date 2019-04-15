Bibi Andersson hayatını kaybetti

İsveç Film Enstitüsü Sözcüsü Martin Frostberg, Ingmar Bergman'ın “Yedinci Mühür” ve “Persona” filmleri ile tanınan Bibi Andersson'un 83 yaşında dün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Andersson, Enstitü tarafından dört kez en iyi kadın oyuncu seçilmişti.

Anderson kimdir?

İsveç'in başkenti Stockholm'de 1935 yılında dünyaya gelen Andersson, Vilgot Sjöman'ın lskarinnan adlı filmindeki rolü ile 1963 yılında gerçekleştirilen 13. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde En iyi Kadın Oyuncu Gümüş Ayı ödülü aldı.

'Persona' adlı filminde canlandırdığı hemşire Alma rolü ile adını geniş kitlelere duyurdu. Yine Persona filmindeki rolüyle 4. Guldbagge Ödülleri'nde Başroldeki En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.