Bıçak çekip telefonunu gasp ettiler, marketten zorla alışveriş yaptırdılar

Alınan bilgiye göre, olay 14 Kasım Pazartesi günü saat 21.00 sırlarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Ömer A. arkadaşı Mehmet Emir R. (21) ile parkta buluşup yürüyüş yapmaya başladı. Bir süre sonra ikilinin yanına 2 kişi yaklaştı.Şahıslardan birisi cebinden bıçak çıkarak Ömer A.'yı tehdit edip, cep telefonunu zorla aldı. Şahıslar daha sonra, Mehmet Emir R.'yi parkın karşısında bulunan bir markete götürerek zorla içki ve kuruyemiş satın aldırdı. 2 kişi daha sonra bölgeden ayrıldı. Yaşanan olay marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Süleyman Cenk İdaye - Serkan Çetinkaya

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