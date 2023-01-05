Bıçakla 8 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu yağmalayan şüpheliye 15 yıla kadar hapis cezası talebi

Gaziosmanpaşa'da babası ilaç alırken araç içerisinde bekleyen 8 yaşındaki A.K.'ye bıçak gösterip elindeki telefonu yağmaladığı iddia edilen şüpheli Şahin Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Şahin Y.'nin (31) olay günü Gaziosmanpaşa'daki bir eczane önünde, park halindeki müşteki baba Temel K.'ya ait araç içerisinde bulunan 8 yaşındaki mağdur A.K'ye bıçak gösterdiği ve araçta bulunan telefonu yağmaladığı anlatıldı.

8 yaşındaki çocuk, babası kendisine ilaç alırken bıçaklı dehşeti yaşadı

Müşteki baba Temel K.'nın ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü 8 yaşındaki kızını hastaneye götürdüğünü, ilaçları almak için evine yakın olan eczane önüne aracını park ettiğini, kızını araçta bırakarak eczaneye gittiğini, birkaç dakika sonra ise kızının ağlayarak gelip şüpheli Şahin Y.'nin kendisine bıçak doğrulttuğunu ve elindeki telefonu zorla aldığını söylediği aktarıldı.

Telefonu çocuktan değil telefon tutacağından aldığını söyledi

Şüpheli Şahin Y.'nin beyanında ise olay günü camları açık aracı gördüğünü, içerisinde kız çocuğunun oturduğunu, kız çocuğunun diğer tarafa baktığı sırada telefon tutacağında bulunan telefonu alarak uzaklaştığını, telefonculuk işi yapan arkadaşına telefonu sattığını, sadece hırsızlık yaptığını ve pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli üzerinde bıçak tariflemesinin hayatın olağan akışına aykırı olacağı, ayrıca olay anlatımında kız çocuğunun ağlayarak müştekinin yanına gelmesinin eylem nedeniyle korktuğunun göstergesi olduğu ve görüntü inceleme tutanaklarının da baba ve kızın anlatımı ile uyumlu olduğu aktarıldı. İddianamede, şüpheli Şahin Y.'nin üzerinde üst araması yapıldığı, arama sonucu müştekinin anlatımıyla uyumlu çakı şeklinde bıçağın bulunduğunun belirlendiği de kaydedildi.

Şüpheli Şahin Y.'nin ifadesinin suçlamadan kurtulmaya yönelik olduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelinin eyleminin mağdur çocuğa bıçak göstererek ve elindeki telefonu korkutarak almaya yönelik olduğu da aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Şahin Y.'nin ‘silahla nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sema Demir



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