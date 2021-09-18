Bıçakla saldırarak 1 kişiyi öldüren zanlılar tutuklandı

Ardahan merkez Kaptanpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında önceki gün husumet nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu, bıçaklanan Ü.Y. hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ü.Y. Ardahan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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