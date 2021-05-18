Bıçaklanan şahıs ormanlık alanda bulundu

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri mahalledeki devriye görevleri sırasında ormanlık alanda bıçakla yaralanmış baygın halde yatan bir şahıs gördü. Ekiplerin durumu ihbar etmesi üzerine takviye olarak bölgeye Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, olay yeri inceleme ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanmış şahsın Afgan uyruklu olduğu belirlendi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Hasan Zahid Ezim