Bıçaklı kavgada yaralandı, yanındaki çocuklar korku dolu gözlerle izledi

Edinilen bilgiye göre, Sabuni Mahallesi Lari Cami Sokak'ta karşılaşan iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle darbedilen S.A., O.Y.'yi bıçakladı. Bıçaklanan adamın yanında bulunan iki çocuk ise yaşananları korku dolu gözlerle izledi. Yaralı vatandaş olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan S.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çocuklar kavganın ortasında kaldı

Yaşanan korku dolu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda karşılaşan iki kişinin tartıştığı, ardından kavga ettiği görülüyor. Darbedilen şahsın yanındaki bıçağı birkaç kez diğer şahsa savurduğu ve yaraladığı anlar da kameraya saniye saniye yansıdı. Bıçaklanan şahsın yanında bulunan iki çocuğun kavganın ortasında kaldığı, korkan bir çocuğun motosikletin arkasına saklandığı görülüyor.

Özlem Ceylan - Şener Urfa

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