Bıçaklı kavganın şüphelisinden polise: 'Tutuklanacak mıyım şimdi'

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki D.B.Ç., kız arkadaşı M.N.P. ve 27 yaşındaki Orhan O. otele geldi.

İkili arasında M.N.P. yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada D.B.Ç., Orhan O.'yu ayak, karın ve göğüs bölgesi olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli D.B.Ç. ile M.N.P. polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Öte yandan polis, araştırması sırasında araç içinde bulunan ve su isteyen D.B.Ç. ve M.N.P.'ye bardakla su verdi. Şüpheli suyu içerken polise, "Tutuklanacak mıyım şimdi" diye sordu.

İsa Akar - Huriye Ferah Vanlı