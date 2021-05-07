Bıçaklı kavgaya tam kapanmada engel olamadı: 3 yaralı

Kavga, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Zinde Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu şahıslar arasından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 14 yaşındaki T.C. ile yabancı uyruklu B.A.İ. (17) ve S.A.İ. (22) isimli 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılar Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Azim Çelik

