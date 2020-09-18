Bıçaklı şakalaşma kanlı bitti

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında Ahmet Y. ve iki arkadaşı bıçakla şakalaşmaya başladı. Arkadaşlarıyla şakalaşan Ahmet Y., ismi öğrenilemeyen arkadaşının bıçak darbesiyle bacağından yaralandı. Yaralı Ahmet Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri şakalaşma esnasında arkadaşını bacağından bıçaklayan ismi öğrenilemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir