Biden, 1 Aralık'ta Beyaz Saray'da Macron ile bir araya gelecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD'yi ziyaret edecek. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 1 Aralık'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi. Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Macron'un ABD'ye ilk resmi ziyareti olacağı belirtilen açıklamada, Macron'a eşi Brigitte Macron'un da eşlik edeceği ifade edildi.

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