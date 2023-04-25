Biden, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacak

ABD'nin 80 yaşındaki başkanı Joe Biden, önümüzde yıl yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden yarışacağını resmen açıkladı. Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 dakikalık kampanya videosunu da paylaşarak, "Her neslin demokrasi için ayağa kalkmak zorunda kaldığı bir anı vardır. Temel özgürlükleri için ayağa kalkmak. Bunun bizim işimiz olduğuna inanıyorum. Bu yüzden ABD Başkanı olarak yeniden seçilmek için adaylığımı koyuyorum. Bize katılın. Bu işi bitirelim" ifadelerini kullandı. Biden videosunda da, "4 yıl önce başkanlığa aday olduğumda ABD'nin ruhu için bir savaşta olduğumuzu söylemiştim ve hala da öyleyiz. Karşı karşıya olduğumuz soru, önümüzdeki yıllarda daha fazla özgürlüğe mi yoksa daha az özgürlüğe mi sahip olacağımızdır. Daha fazla veya daha az hak. Rehavete kapılma zamanı değil. Bu yüzden yeniden seçilmek için adayım" dedi.

ABD'nin en yaşlı başkanı olma unvanına sahip Biden'ın kampanya yöneticisi ise Beyaz Saray Danışmanı Julie Chavez Rodriguez olacak.

NBC News'in hafta sonu yaptığı bir ankete göre ABD'lilerin yüzde 70'i ve Demokratların yarısı Biden'ın yaşı nedeniyle yeniden aday olmasını istemiyor.

Biden, ABD'nin 46. Başkanı olarak Ocak 2021'den beri görev yapıyor.

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