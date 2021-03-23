Biden, 25 Mart'ta AB zirvesine katılacak

ABD Başkanı Joe Biden, 25 Mart Perşembe günü Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne çevrimiçi olarak katılacak. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Biden'ı bu haftaki Avrupa Konseyi toplantısında ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Michel, “ABD Başkanı'nı gelecekteki işbirliğimiz hakkındaki görüşlerini paylaşması için toplantımıza katılmaya davet ettim. Transatlantik ittifakımızı yeniden inşa etme zamanı" dedi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise, “Biden, ABD-AB ilişkilerini yeniden canlandırma, salgınla mücadele etmek ve iklim değişikliğini ele almak, dünyanın en büyük ticaret ve yatırım ilişkisini derinleştirme arzusu hakkında Avrupa Birliği liderleriyle iletişime geçecek" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Biden'ın 27 AB ülkesinin liderleriyle Çin ve Rusya konularını da ele alacağı aktarıldı. Bir AB sözcüsü ise, bir ABD Başkanı'nın AB zirvesinde en son konuşmasının 2009'da gerçekleştiğini ifade etti.

Biden'ın 25 Mart'ta 19:45 GMT'de zirveye katılması bekleniyor. AB liderleri, 25-26 Mart tarihlerinden yapılacak olan zirveye video konferans yöntemi ile katılacak. Liderlerin, Covid-19 aşıları, Rusya, Türkiye ve sanayi politikasını ele almaları bekleniyor.