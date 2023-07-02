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Biden, 9-13 Temmuz tarihlerinde İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret edecek

Biden, 9-13 Temmuz tarihlerinde İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret edecek
Biden, 9-13 Temmuz tarihlerinde İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret edecek

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın 9-13 Temmuz tarihleri arasında İngiltere, Litvanya ve Finlandiya’yı ziyaret edeceği duyuruldu.

 

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa'yı ziyaret edecek. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın 9-13 Temmuz tarihleri arasında İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Jean-Pierre, Biden'in Avrupa turunun ilk ayağı olan İngiltere'nin başkenti Londra'da Kral III. Charles ve Başbakan Rishi Sunak ile bir araya geleceğini aktardı.

Biden'ın İngiltere'nin ardından 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne katılacağını ifade eden Jean-Pierre, NATO Zirvesi'nin ardından 13 Temmuz'da ise Biden'ın, ABD-İskandinav Liderler Zirvesi için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye gideceğini açıkladı.

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