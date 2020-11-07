Biden: “Bu yarışı kazanacağız”

ABD'de Cumhuriyetçi Parti adayı mevcut Başkan Donald Trump'ın oy sayımlarını durdurma çağrısının ardından Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden zafer açıklamasıyla Trump'a meydan okudu. Biden yaptığı açıklamada, "Rakamlar bize anlatıyor. Bu açık ve inandırıcı bir hikaye, bu yarışı kazanacağız" dedi. Seçmenlerin kullandıkları oylarla ülkenin bir araya gelmesini istediğini açıkça belirttiğini söyleyen Biden, Cumartesi günü tekrar Amerikalılara hitap etmeyi umduğunu ifade etti. Trump'ın oy sayımını durdurma taleplerinin ise işe yaramayacağını kaydeden Biden, "Oylarınız sayılacak. İnsanların bunu durdurmaya çalışması umurumda değil. Bunun olmasına izin vermeyeceğim” dedi.

ABD Başkanı Trump Perşembe günü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Sayımı durdurun" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip 5 eyalette oy sayım işlemleri devam ederken, Demokratların adayı Joe Biden 264 delegeye, Trump ise 214 delegeye ulaştı. 270 delege sayısına ulaşan aday, ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.