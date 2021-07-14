Biden duyurdu! Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterildi

Flake, yaptığı açıklamada “Başkanın büyükelçi olarak aday göstermesi ile onurlandım. Bu iki ülke için önemli bir zamanda önemli bir rol“ dedi. Flake, ayrıca aday gösterilmesi ile Biden yönetiminin ABD dış politikasındaki parti politikalarının sınırda kalması geleneğini sürdürdüğünü belirterek “ABD dış politikası partiler üstü olabilir ve olmalıdır“ dedi.

Senatoda kabul edilmesinin ardından Türkiye'de büyükelçilik görevini sürdüren David Satterfield'in görevini devir alacak olan Flake Kongre'de temsilciler meclisi üyeliği ve senatörlük görevlerinden önce Güney Afrika'da Mormon Misyonerliği ve Nambia'da Demokrasi Vakfı yöneticiliğini yapmıştı.



Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

