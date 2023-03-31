Biden: 'Enflasyon yazdan bu yana yüzde 30 düştü'

ABD Başkanı Joe Biden, Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı şubat ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları raporu hakkında değerlendirmede bulunarak, ABD'nin enflasyonla mücadelede ilerleme kaydettiğini söyledi. Biden yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadelede ilerleme kaydediyoruz. Bugünkü veriler, düşük işsizlik ve istikrarlı büyüme zemininde yıllık enflasyonun yazdan bu yana yüzde 30 düştüğünü gösteriyor. Enflasyonla mücadelemiz henüz bitmedi ve yönetimim her gün aileleri rahat ettirmek için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Şubat ayında yaklaşık 2 yılın en düşük gıda enflasyonunun görüldüğünü kaydeden Biden, ilaç maliyetlerini düşürmek için de tarihi adımlar atıldığını söyledi. Biden, "Maliyetleri aşağı çekmek için çalıştığımız gibi, ABD'de güçlü tedarik zincirlerine ve iyi işlere yatırım yaparak ABD'yi inşa etmeye çalışıyoruz. ABD'de yatırım gündemim, ülkeyi modern altyapı, tedarik zincirleri ve yerel üretim ile yeniden inşa ederken gurur duyabileceğimiz uzun vadede iyi maaşlı işler oluşturmaktır" dedi.

ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ABD'de enflasyon düşerken, kişisel tüketim harcamaları şubat ayında yüzde 0,2 arttı. Gıda ve enerji dışında hesaplanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin ise yüzde 0,3'e yükseldiği kaydedildi.

Biden'dan Mississippi ziyareti

ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz hafta Mississippi eyaletinde meydana gelen ölümcül kasırganın ardından bugün eşi Jill Biden ile Mississippi'yi ziyaret etti. Biden'ın kasırgadan etkilenen kasabaları, bölge sakinlerini ve ilk yardım ekiplerini ziyaret etmesinin ardından günün ilerleyen saatlerinde bölgedeki inşa çabaları hakkında bir konuşma yapması bekleniyor.

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