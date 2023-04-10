Biden, gelecek yıl başkanlık için yeniden aday olmayı planlıyor



ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışında yeniden aday olabilir. Biden, NBC News'in Today adlı programına verdiği röportajda, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığını açıklayarak, "Aday olmayı planlıyorum. Ama henüz duyurmaya hazır değiliz" ifadelerini kullandı.

Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Biden'ın görevdeki Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte aday olması bekleniyor.

NBC News'e konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın adaylık konusunda kararını verdiğini ifade ederek, "Karar kısmı bitti, ancak zaten karar vermiş olduğu şeyi açıklamak zorunda olduğu baskısına kızıyor" dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.