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Biden göreve geldikten yaklaşık 1 ay sonra Netanyahu ile görüştü

Biden göreve geldikten yaklaşık 1 ay sonra Netanyahu ile görüştü
Biden göreve geldikten yaklaşık 1 ay sonra Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldikten yaklaşık 1 ay sonra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görevine geldikten yaklaşık 1 ay sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Netanyahu'nun ofisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin "sıcak ve samimi" bir sohbet gerçekleştirdiği, görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtildi. Biden ve Netanyahu'nun görüşmede, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile imzaladığı "normalleşme" anlaşmaları da dahil olmak üzere İran ve diğer bölgesel konuları ele aldığı aktarıldı.

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