Biden ile Putin Ukrayna konulu zirve için prensipte anlaştı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizini görüşmek için prensipte anlaştı. Bu karar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yoğun diplomasi trafiğinin ardından geldi.

Zirvenin içeriği Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından belirlenecek.

Zirve yalnızca Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi halinde gerçekleşecek.Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin olmaması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiğini açıkladı.