İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Biden ile Putin Ukrayna konulu zirve için prensipte anlaştı

Biden ile Putin Ukrayna konulu zirve için prensipte anlaştı
Biden ile Putin Ukrayna konulu zirve için prensipte anlaştı

Reuters: ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda bir zirve düzenleme konusunda prensipte anlaştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizini görüşmek için prensipte anlaştı. Bu karar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yoğun diplomasi trafiğinin ardından geldi.

Zirvenin içeriği Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından belirlenecek.

Zirve yalnızca Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi halinde gerçekleşecek.Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin olmaması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiğini açıkladı.

İLGİLİ HABER
ABD Dışişleri Bakanı Blinkendan Rusya-Ukrayna krizi hakkında: Bütün işaretler işgalin gerçekleşeceğini gösteriyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Rusya-Ukrayna krizi hakkında: 'Bütün işaretler işgalin gerçekleşeceğini gösteriyor'
İLGİLİ HABER
Putin ve Macron, Rusya-Ukrayna krizinde diplomatik çözüm konusunda uzlaştı Putin ve Macron, Rusya-Ukrayna krizinde diplomatik çözüm konusunda uzlaştı
İLGİLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı: 20 ihlal var ve 1 asker yaralandı Ukrayna Savunma Bakanlığı: '20 ihlal var ve 1 asker yaralandı'
İLGİLİ HABER
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Zirve düzenlenmesini teklif ediyorum Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Zirve düzenlenmesini teklif ediyorum'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.