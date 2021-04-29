Biden ilk kez Kongre'ye hitap etti: 'Amerika yeniden yükseliyor'

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ilk kez Kongre'de Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin olduğu ortak oturuma hitap etti. Görevdeki 100. gününün arifesinde konuşan Biden'ın hitabında tarihi anlar da yaşandı. İlk kez bir ABD Başkanı'nın arkasında iki kadın hükümet yetkilisi oturdu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi selamlayarak konuşmasına başlayan Biden, iş dünyası, çocuk ve ailelere yönelik harcama paketi, korona virüsle mücadele ve dış politikaya yönelik mesajlar verdi. Korona virüs salgınının ekonomi üzerinde olumsuz etkisine değinen ve sosyal güvenlik harcamalarının daha önce görülmemiş bir şekilde genişletileceğine işaret eden Biden, "Amerika yeniden yükseliyor" dedi.

"Çin ile çatışmayacağız"

Çin veya Rusya ile ilişkilere de değinen Biden, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefon görüşmesinde kendisine de söyledim. Rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz ve çatışma aramıyoruz" ifadelerini kullandı. Biden, "Ama Amerika'nın çıkarlarını her açıdan savunacağımızı kesinlikle belirttim. Ayrıca Başkan Xi'ye, Hint-Pasifik'te de tıpkı Avrupa'da NATO ile yaptığımız gibi çatışma başlatmak için değil, çatışmayı önlemek için güçlü askeri varlığımızı sürdüreceğimizi söyledim" diye konuştu.

Konuşmasında küresel iş birliği mesajı veren Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisine yönelik, "Putin'e gerilimi tırmandırma peşinde koşmayacağımızı, ancak eylemlerinin sonuçları olacağını çok net bir şekilde ifade ettim" dedi. Biden, "Bu iki ülkenin oluşturduğu tehditleri diplomasi ve sert caydırıcılık yoluyla ele almak için müttefiklerimizle yakın bir şekilde çalışacağız" ifadesini kullandı.

Amerikan Aileleri Planı'nı da açıklayan Biden, programın çocuklara odaklanacağını, üç ila dört yaş arası çocuklar için ücretsiz anaokulu, ücretli aile ve tıbbi izin, doğrudan nakit yardımı sağlanacağını belirtti. Yılda 400 bin dolardan az kazanan kişiler için vergi artışının olmayacağını da vurgulayan Biden, ABD'nin en zengin yüzde 1'inin ve kurumsal şirketlerin adil paylarını ödeme zamanının geldiğini ifade etti. Biden ayrıca, 400 bin dolardan fazla kazananlara yönelik en yüksek vergi dilimini yüzde 39.6'ya çıkardıklarını belirtti.