Biden, İsrail Başbakanı Bennett ile 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya gelecek

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yüz yüze görüşeceği bildirildi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın 26 Ağustos'ta Bennett ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği aktarıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, iki liderin görüşmede İran da dahil olmak üzere bölgesel ve küresel güvenlikle ilgili kritik konuları tartışacaklarını ifade ederek, “Ziyaret aynı zamanda iki liderin İsrailliler ve Filistinliler için barış, güvenlik ve refahı ilerletme çabalarını ve bölge için daha barışçıl ve güvenli bir gelecek için çalışmanın önemini tartışmaları için bir fırsat olacak” dedi.