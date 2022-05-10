Biden, İtalya Başbakanı Draghi ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da bir araya geldi. Biden görüşme öncesi yaptığı konuşmada, Draghi'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumu için teşekkür ederek, "İtalya ve ABD'nin uzun bir ortak geçmişi var" dedi.

Biden, güçlü bir Avrupa Birliği'nin “ABD'nin çıkarına olduğuna” inandığını ifade ederek, "Putin gerçekten bizi ayırabileceğine inandı ve hepimiz harekete geçtik" dedi.

“Avrupa'nın ve İtalya'nın gerçek bir dostu olarak desteğinize güvenebileceğimi biliyorum"

Draghi ise yaptığı açıklamada, Biden'a ABD ve İtalya arasındaki bağların Avrupa'daki huzursuzluk nedeniyle güçlendiğini hissettiğini ifade ederek, "Ülkelerimiz arasındaki bağlar her zaman çok güçlü olmuştur. Hatta Ukrayna'daki savaş bu bağları daha da güçlendirmiştir" dedi.

Draghi, “Putin bizi bölebileceğini düşündüyse de başarısız oldu” ifadelerini kullanarak, görüşmede Biden ile "enerji güvenliği" ve "gıda güvenliği" konularını ele alacaklarını aktardı. Draghi ayrıca, "Ukrayna'da yaşananlar Avrupa Birliği'nde köklü bir değişiklik getirecek" ifadelerini kullanarak, Biden'a "Her zaman yakındık, şimdi çok daha yakın olacağız. Avrupa'nın ve İtalya'nın gerçek bir dostu olarak desteğinize güvenebileceğimi biliyorum" dedi.