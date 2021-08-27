İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Biden, Kabil'deki muhtemel yeni saldırılar konusunda uyarıldı

Biden, Kabil'deki muhtemel yeni saldırılar konusunda uyarıldı
Biden, Kabil'deki muhtemel yeni saldırılar konusunda uyarıldı

İsmini açıklamak istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’de muhtemel yeni terör saldırıları konusunda uyarıldığını açıkladı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 170 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı. İsmini açıklamak istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kabil'de muhtemel yeni terör saldırıları konusunda uyarıldığını açıklarken, ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantıda Biden'a, havalimanında ABD personelini ve diğerlerini korumak için olası tüm önlemlerin alındığının aktarıldığını belirtti. Yetkili, "Bu misyonun önümüzdeki birkaç günü bugüne kadarki en tehlikeli dönem olacak" ifadelerini kullanarak, ABD güçlerinin olası DEAŞ hedeflerini araştırdığını aktardı.

İLGİLİ HABER
Kabildeki DEAŞ saldırılarında ölü sayısı 170e yükseldi Kabil’deki DEAŞ saldırılarında ölü sayısı 170’e yükseldi
İLGİLİ HABER
BMGK: Kabildeki saldırıların failleri adalete teslim edilmeli BMGK: 'Kabil’deki saldırıların failleri adalete teslim edilmeli'
İLGİLİ HABER
Kabildeki bombalı saldırıları DEAŞ üstlendi Kabil’deki bombalı saldırıları DEAŞ üstlendi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.