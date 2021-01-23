Biden, Kanada Başbakanı Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Obrador ile görüştü

ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlayan Başkan Joe Biden, yabancı ülke liderleri ile görüşmeye başladı. Biden'ın görüştüğü ilk yabancı ülke lideri Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu. İki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde korona virüsle mücadele için ortak hareket etme konusunda anlaştığı, gelecek ay yeniden görüşmeyi planladıkları açıklandı. Görüşmenin yüz yüze veya online olarak olup olmayacağına dair bir bilgi verilmedi.

Trudeau'nun ofisinden telefon görüşmesine dair yapılan açıklamada, "İki ülkenin de temel önceliğinin küresel Covid-19 salgınını sona erdirmek olduğu kabul edildi" denildi. İkilinin ayrıca aşı konusunda da iş birliği yollarını ele aldıkları belirtildi. Trudeau'nun Keystone XL petrol boru hattının iptalinden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdiği aktarıldı. İki liderin ayrıca, kıta savunması konusunda da anlaştığı ifade edildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise iki liderin "ABD-Kanada ilişkisinin stratejik önemini" vurguladığı ve Covid-19 ile mücadele de dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir gündemde iş birliğini tartıştığı duyuruldu. Biden'ın Trudeau'nun Keystone XL petrol boru hattı iptalinden duyduğu rahatsızlığı anladığı vurgulandı.

Biden, Obrador ile de görüştü

ABD Başkanı Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili arasında gerçekleştirilen ilk telefon görüşmesinde göç, Covid-19 salgını ve ikili iş birliği yollarının ele alındığı belirtildi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Obrador, Biden'ın görüşmede saygılı ve nazik davrandığını belirterek, "Her şey ilişkilerin iyi olacağını ve halkımızın, ülkelerimizin yararına olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.