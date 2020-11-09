İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Biden, korona virüs görev gücünü açıkladı

Biden, korona virüs görev gücünü açıkladı
Biden, korona virüs görev gücünü açıkladı

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, korona virüs salgını ile mücadelede kendisine rehberlik edecek olan uzmanlardan oluşan bir korona virüs görev gücünün kurulduğunu duyurdu.

ABD'de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, korona virüs salgını ile mücadelede kendisine Ocak ayına kadar rehberlik edecek olan uzmanlardan oluşan bir korona virüs görev gücünün kurulduğunu duyurdu. Biden, "Korona virüs salgını ile başa çıkmak, yönetimimizin karşılaşacağı en önemli savaşlardan biridir. Bu konuda bilim ve uzmanlar tarafından bilgilendirileceğim" ifadelerini kullandı.

Seçilmiş Başkan Biden, "Danışma kurulu, rapor edilen enfeksiyonlardaki artışı yönetme yaklaşımımı şekillendirmeye yardımcı olacak. Aşıların güvenli, etkili, verimli, adil ve ücretsiz bir şekilde dağıtılması ile risk altındaki nüfusu korumamızı sağlayacak" dedi.

Görev gücü, 3 eşbaşkan ve 10 bilim adamı ve halk sağlığı uzmanından oluşuyor. Görev gücüne 2014 yılında eski Başkan Barack Obama tarafından ABD Genel Cerrahı olarak atanan ve 2017 yılında Başkan Donald Trump tarafından görevden alınan Genel Cerrah Dr. Vivek Murthy, eski Gıda ve İlaç İdaresi Komiseri David Kessler ve Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Marcella Nunez-Smith liderlik edecek.

Öte yandan ABD'de toplam vaka sayısı 10 milyon 302 bin 180'e, toplam can kaybı ise 243 bin 819'a ulaştı. ABD, dünya genelinde salgında en fazla vaka ve can kaybına sahip ülke konumunda bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.