Biden, Modi'yi Beyaz Saray'da ağırladı

ABD, küresel rakibi Çin'e karşı Asya ülkelerinde etkinliğin arttırmak amacıyla diplomatik temaslarına devam ediyor. Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan ile savunma, ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Washington'daki Beyaz Saray'da ağırladı. Hindistan Başbakanı Modi için Beyaz Saray'da kırmızı halı sererek 7 bin kişi önünde gösterişli bir tören düzenleyen Biden, Modi ile birlikte açıklamada bulundu. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için görüştüklerini belirten Biden, “Bu dönemde dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklar ve fırsatlar, Hindistan ve ABD'nin birlikte çalışmasını ve liderlik etmesini gerektiriyor” dedi. Biden, “ Tarih boyunca her iki millet de türlü zorluklarla mücadele etmelerine rağmen hukuk önündeki eşitlik, ifade özgürlüğü, dini çoğulculuk ve farklılıklar temel ilkelere dayanarak gelişti. Din özgürlüğü hem Hindistan hem de ABD için temel ilkedir” ifadelerini kullandı.

Modi ise ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, “Bugün Beyaz Saray'daki bu büyük karşılama töreni, Hindistan'daki 1,4 milyar insan için bir gurur kaynağı. Bu aynı zamanda ABD'de yaşayan 4 milyondan fazla Hint kökenli insan için bir onurdur. Bunun için çok minnettarım” diye konuştu.

İki lider daha sonra ikili görüşme yapmak üzere Beyaz Saray'da yer alan Oval Ofis'e geçti. Biden ve Modi, görüşmenin ardından basın açıklaması yapacak.

ABD ve Hindistan ilişkileri

ABD yönetimi, Çin'in küresel çaptaki rekabetine karşı Hindistan'ı stratejik bir araç olarak görüyor. Bu nedenle ABD, Hindistan ile ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Biden ve Modi'nin ABD'de gerçekleştirdikleri görüşmeyle madencilik, teknolojik kalkınma, uzaycılık, ekonomi, sağlık, eğitim, iklim değişikliğiyle mücadele, gıda güvenliği, savunma ve ticari işbirlikleri konularında kapsamlı anlaşmaların yapılması planlanıyor.

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