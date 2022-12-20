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Biden, Nagazaki'yi ziyaret eden görev başındaki ilk ABD başkanı olacak

Biden, Nagazaki'yi ziyaret eden görev başındaki ilk ABD başkanı olacak
Biden, Nagazaki'yi ziyaret eden görev başındaki ilk ABD başkanı olacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 Zirvesi kapsamında gideceği Japonya’da Nagazaki'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Biden, ABD'nin atom bombasının hedefi olan Nagazaki'ye giden görevdeki ilk ABD başkanı olacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Mayıs 2023'te yapılacak G7 Zirvesi kapsamında gideceği Japonya'da, ABD tarafından atılan atom bombasının hedefi olan Nagazaki'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi. Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın da Biden'a Nagazaki ziyaretinde eşlik edeceği ifade edildi. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Biden, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde atom bombası atılan Nagazaki'yi görev esnasında ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Kishida, 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında Hiroşima'da yapılacak G7 Zirvesine ev sahipliği yapacak.

Burak Ersoy
 

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