Biden: 'Problemleri çözmek için seçildim'

Konuşmasından satır başları

-ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, 100 gün içinde 200 milyon kişiyi Covid-19'a karşı aşılanmayı hedeflediğini açıkladı.

-Meksika sınırındaki göçmen krizine değinerek, göçmenlerdeki artışın mevsimsel olduğunu ve “her yıl” yaşandığını belirtti.

-Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar çekilmesinin “zor” olduğunu ifade ederek, Afganistan'da “uzun süre” kalma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti.

-2024'de yapılacak olan Başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığını duyurdu.

-Kuzey Kore'nin “tansiyonu tırmandırması” halinde bunun “yanıtları” olacağı konusunda uyardı.

-Çin ile “çatışma” aramadıklarını açıkladı.