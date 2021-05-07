Biden, Putin ile görüşme talebini tekrarladı

Göreve başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyareti programı çerçevesinde İngiltere'ye ve Belçika'ya gitmeyi planlayan ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, gezisi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi umduğunu ifade etmişti. Biden, haziran ayındaki Avrupa gezisi sırasında Putin'e önerdiği zirveyi gerçekleştirmek istediğinin altını çizmiş, "Umudum ve beklentim budur. Üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Biden yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna çevresindeki askeri durumuna rağmen Başkan Putin ile önerdiği zirveyi hala yapmak istediğini belirtti. Biden, "Rusya'nın Ukrayna yakınlarında birikmesine rağmen" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hala görüşmek istediğini söyledi. Hala birikmiş askerler var, fakat 1 ay öncesine nazaran önemli ölçüde az" ifadelerini kullandı. Putin ile gelecek ay görüşmeyi umduğunu da sözlerine ekleyen Biden, "Bunu yapabileceğimize eminim. Belirli bir zamanımız ve yerimiz yok. Bunun üzerinde çalışılıyor" dedi.

"Henüz Başkanın kilitlendiği bir görüşme yok"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay Biden ile Putin arasında kesin bir zirve düzenleneceğini doğrulayamadığını ifade kaydederek, "Henüz Başkan'ın kilitlendiği bir görüşme yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avrupa gezisinde Başkan Biden, İngiltere'nin Cornwall bölgesinde 11-13 Haziran tarihlerinde yapılacak G7 zirvesine katılmayı, ardından ise Avrupa Birliği (AB) liderleri ile buluşmak ve 14 Haziran NATO zirvesine katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret etmeyi planlıyor. Ayrıca ABD'li yetkililer ise, Biden'ın ABD Başkanı olarak ilk yurtdışı gezisi sırasında 3. bir ülkede Biden-Putin zirvesi düzenlemek adına Rus meslektaşlarıyla birlikte çalışmalar yürütüyor.