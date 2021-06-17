Biden: 'Putin'in yeni bir Soğuk Savaş ile ilgilendiğini düşünmüyorum'

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Villa La Grange'de TSİ 14.30'da bir araya geldi. Görüşmenin ilk oturumu dar kapsamlı gerçekleştirilirken, 93 dakika sürdü. İki lider, 45 dakikalık aranın ardından heyetler arasındaki geniş kapsamlı ikinci oturum için yeniden bir araya gelirken, ikinci oturum ise 65 dakika sürdü. İki liderin, toplam görüşmesi ise yaklaşık yaklaşık 4 saat boyunca devam etti.

ABD heyetinde, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, ABD'nin şu an görev yerinde olmayan Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Ulusal Güvenlik Danışmanları Eric Green ile Jake Sullivan yer aldı. Rusya heyetinde ise, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya'nın şu an görev yerinde olmayan Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dmitriy Kozak ve Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev hazır bulundu.

Görüşmenin ardından iki lider ayrı ayrı basın toplantısı düzenlerken, ilk basın toplantısı Putin tarafından yapıldı. Putin'in ardından ise Biden basın toplantısı düzenledi. “ABD Başkanı olarak nasıl insan haklarından bahsetmem” ifadelerini kullanan Biden, Putin'e bu konunun öneminden bahsettiğini aktardı. Navalny konusunu da ele aldıklarını aktaran Biden, “Başkan Putin'e söyledim, insan hakları ile ilgili konuları gündeme getirmeye devam edeceğiz. Çünkü biz buyuz” dedi.

Her zaman mükemmel olmadıklarını belirten Biden, ama bunun için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Rusya'da tutuklu bulunan 2 ABD vatandaşı Trevor Reed ve Paul Whealan ile ilgili endişelerinin yanı sıra ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü konularını da konuştuğunu söyleyen Biden “Putin'e hepimizin uyabileceği bir yol haritasını ortaya koymasını söyledim” dedi. İki ülkenin ve dünyanın güvenliği için iki ülke arasındaki silah kontrolü ve güvenlik iş birliği konularının da konuşulduğunu belirten Biden, “Memnuniyetle duyuruyorum ki bugün ikili strateji görüşmelerinin kararını aldık” ifadelerini kullandı.

Siber güvenlik konusunda işbirliği

Yakın zamanda ABD'de gerçekleşen ve Rusya kaynaklı olan siber saldırılara da değinen Biden, bunun kabul edilemez olduğunu ve altyapıların dokunulmaz kabul edilmesi gerektiğini belirtti. 16 kurumun saldırıya uğradığını belirten Biden, “Sorumlu ülkeler suçlulara karşı harekete geçmeli” diyerek, bu konuda iki taraflı olarak uzmanları görevlendirme kararı aldıklarını belirtti.

Ukrayna vurgusu

Suriye'ye insanı yardım İran'ın nükleer programının engellenmesi, Afganistan'da terörün tekrar ortaya çıkmaması ve kutup bölgesi iş birliği konularında da genel anlaşma sağlandığını belirten Biden, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ABD'nin desteğinin ciddi olduğunu söyledim” dedi.

Toplantı olumlu havada geçti

Biden toplantıda görüşmenin genel havasının olumlu geçtiğini, her iki liderinde katılmadıkları noktaları açıkça ifade ettiğini ancak bunu kırmadan ve yapıcı şekilde yaptıklarını açıkladı. Biden, geçtiğimiz hafta boyunca dünyanın ve ABD'nin müttefiklerinin ABD'nin tekrar nasıl geri geldiğini gördüğünü ifade ederek, daha yapılacak çok şey olduğunu ancak bu görüşmelerde de çok yol aldıklarını belirtti.

“Siber saldırılar Rusya'nın dünyadaki güvenilirliğini sarstı”

Biden açıklamalarına ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Rusya'nın geçen iki seçimde seçimlere müdahale çabası ve siber saldırılarıyla ilgili net mesaj verdiklerini söyleyerek bu davranışların cevapsız kalmayacağını, ABD'de bulunan bazı konsoloslukları ve Rus merkezlerini kapatarak gösterdiklerini aktardı. Biden ayrıca, Rusya'nın bu çalışmalarla dünyadaki güvenilirliğini de sarstığını söyledi.

“Rusya için yıkıcı olacak”

Biden, Navalny konusuna tekrar değinerek, “Navalny'nin ölmesi durumunda sonuçların Rusya için yıkıcı olacağını açıkça belirttim” ifadelerini kullandı. Bir ülkeyi yönetirken uluslararası standartlarda yönetmek gerektiğini ifade eden Biden, ancak bu şekilde diğer uluslar ile olan ilişkilerden faydalanılabileceğini belirtti.

“Putin'in yeni bir Soğuk Savaş ile ilgilendiğini düşünmüyorum”

Putin'in ABD ile ilgili ilişkilerinde bazı çekinceleri olduğunu ve ABD'nin onu indirmek gibi bir niyetinin olabileceği konusunda endişelerinin olduğunu belirten Biden, “Putin'in yeni bir Soğuk Savaş ile ilgilendiğini düşünmüyorum” dedi.

Kongre baskını ve Rusya protestoları karşılaştırması

Putin'in 6 Ocak'ta Washington'da yaşanan olaylar ile Rusya'da yaşanan olayları kıyaslamasını gerçekçi bulmadığını dile getiren Biden, Washington'da kongreye saldıranların polis memurunu öldürdüğünü Rusya'da ise ifade özgürlüğünün kullanıldığını belirtti.

“Bu güven ile alakalı değil”

Putin'e güvenme konusunda ise Biden, “Bu güven ile alakalı değil, bu kişisel çıkarlar ve kişisel çıkarların kabul edilmesi” ifadelerini kullandı. Biden toplantıdan ayrılmadan evvel Putin ile ilgili olarak” Davranışlarını değiştireceğine emin değilim. Davranışlarını ancak dünyanın geri kalanı tepki verirse değiştirirler” dedi.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

