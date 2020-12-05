ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletine bağlı Wilmington'da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ekonomistlerin beklentisinin çok üzerinde açıklanan işsizlik rakamlarına değinen Biden, “Rakamlar ekonominin durduğunu gösteriyor ifadelerini kullandı. Biden, “Modern tarihin en kötü ekonomi ve iş ortamının ortasındayız” dedi.

Seçilmiş Başkan Biden, işsizlik seviyesinin acı verici olduğunu belirterek, kongrede teklif edilen 908 milyar dolarlık ekonomik paketin umut verici olduğunu ifade etti. Biden, partiler arasında ekonomik paket ile ilgili gelişmelerin cesaret verici olduğunu dile getirerek, “Kaybedecek vakit yok” dedi.

Planlanan tek yardım paketinin Covid-19 etikleri ile savaşmak için yeterli olmayacağı konusunda uyarıda bulunan Biden, “Eğer yasa koyucular bir anlaşmaya varamazsa, ülke önümüzdeki süreçte büyük sıkıntı içine girecektir” dedi.

12 Aralık tarihine kadar ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Kongrenin bir karara varamaması durumunda birçok Amerikalının işsizlik maaşı alamayacağını belirten Biden, eyaletlerin basit sağlık ve eğitim hizmetlerini de veremeyeceğini vurguladı.

“Aşı zorunlu olamayacak”

Seçim çalışmaları sırasında aşıyı zorunlu tutacağını ifade eden Biden, geri atım atarak, “Maskelerin zorunlu olmasını düşünmediğim gibi aşıların da zorunlu olmasını düşünmüyorum. Ancak elimdeki bütün gücü kullanarak insanları doğru şeyi yapmaları için cesaretlendireceğim” ifadelerini kullandı. Biden konuşmasının sonunda ise, “Burası ABD, bunu daha önce yaptık ve tekrar yapacağız” dedi.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu