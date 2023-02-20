Biden, savaşta hayatını kaybeden Ukraynalıları andı



ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği sürpriz ziyaret çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile St. Michael Altın Kubbeli Katedrali'ni ziyaret etti. Biden, katedral ziyaretinin ardından Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Ukraynalıların isimlerinin ve fotoğraflarının bulunduğu anma duvarına çelenk bıraktı. Zelenskiy ve Biden, daha sonra Anayasa Meydanı'nda yer alan Cesur Yürüyüş adlı alanda Biden adına yerleştirilen plaketin açılışını yaptı.

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