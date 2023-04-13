Biden: '(Sızdırılan gizli belgeler) Bunun gerçekleşmiş olmasından endişeliyim'

ABD Savunma Bakanlığı'na ait Ukrayna-Rusya Savaşı da dahil birçok güncel konuda "hassas ve yüksek derecede gizli materyaller içerdiği anlaşılan" belgelerin sızdırılması ve sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ilk kez konuştu. İrlanda'ya düzenlediği resmi ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Biden, yetkililerin, Çin ve ABD müttefiklerinin yanı sıra Ukrayna'daki savaş hakkında hassas bilgilerin sızdırılmasının arkasındaki kişiyi bulmaya "yaklaştığını" belirtti. Biden, “Sızıntıdan endişe duymuyorum. Bunun gerçekleşmiş olmasından endişeliyim, ancak bildiğim kadarıyla güncel bir etkisi bulunmuyor. Kapsamlı soruşturma sürüyor, (sonuca) yaklaşıyorlar” dedi.

Belgeler ABD istihbarat sistemine erişimi olan biri tarafından ele geçirilmiş olabilir

ABD'li yetkililer, sızdırılan belgelerin ilk olarak şubat ve mart aylarında sosyal medya platformları Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığı ancak yeni fark edildiğini ifade etmiş, sızıntı soruşturmasının Savunma Bakanlığı içindeki potansiyel suçlulara bakacağını belirtmişti. Belgelerin ABD istihbarat sistemine erişim sağlayan biri tarafından ele geçirilmiş ve sızdırılmış gibi göründüğünü aktaran yetkililer, bazı içeriklerin en yakın ABD istihbarat ortaklarıyla bile paylaşılmadığına dair işaretler olduğunu belirtmişti.

İnternete 7 Nisan'da sızdırılan belgeler arasında Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Rusya merkezli paralı asker şirketi Wagner'in Afrika'daki operasyonları, İsrail'in Ukrayna'ya silah yardımı sağlama yolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Rusya ile bağları hakkında gizli belgeler olduğu görülmüştü.

Öte yandan yetkililer, Ukrayna'daki savaşla ilgili sızdırılan belgelerin gerçek gibi görünse de bazılarının değiştirilmiş olduğu konusunda uyarmıştı. Sızdırılan belgelerden birinin 16 bin ile 17 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü göstermesine rağmen ABD savunma yetkililerine göre Rusya'nın 200 binden fazla kayıp verdiği kamuoyuna açıklanmıştı.

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