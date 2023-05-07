Biden, Texas saldırısının ardından bayrakların yarıya indirilmesini emretti

ABD Başkanı Joe Biden, Texas eyaletinde bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak, "kurbanlara saygı göstergesi olarak" Beyaz Saray'da ve tüm kamu binaları ve arazilerinde, tüm askeri karakollarda ve donanmaya bağlı gemilerde 11 Mayıs gün batımına kadar bayrakların yarıya indirilmesini emretti.

Texas eyaletinde yer alan Dallas şehrindeki alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 7 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan Gun Violence Archive tarafından yapılan bir araştırmada, ABD'de bu yıl en az 198 silahlı saldırı gerçekleştiği ve bu sayının 2016'dan bu yana en yüksek seviye olduğu belirtildi.

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