İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Biden: 'Trump'ın istihbarat raporlarına erişimi olmamalı'

Biden: 'Trump'ın istihbarat raporlarına erişimi olmamalı'
Biden: 'Trump'ın istihbarat raporlarına erişimi olmamalı'

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın “kontrol dışı davranışları” nedeniyle istihbarat raporlarına erişimi olmaması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın istihbarat raporlarına erişimi olmaması gerektiğini söyledi. Trump'ın “kontrol dışı davranışları” olduğunu belirten Biden, "Trump'ın istihbarat raporlarına erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum" dedi. Biden, eski Başkanlara özellikle yurtdışına gitmeden önce verilen istihbarat raporlarının Trump'a verilmesinin herhangi bir fayda sağlamayacağını ifade etti. Biden ayrıca, kritik bilgileri saklama konusunda Trump'a güvenilemeyeceğini öne sürdü.

ABD basınına yansıyan haberlerde, eski Başkanların görevleri sona erdikten sonra da istihbarat raporlarına sürekli erişim hakkına sahip olduğu vurgulanarak, Trump'ın istihbarat raporlarına erişiminin engellenmesinin ABD tarihinde ilk olduğu kaydedildi.

Trump da geçtiğimiz yıl 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerinin ardından Biden'ı haftalarca güvenlik ve istihbarat raporlarına dahil etmemişti.

 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.