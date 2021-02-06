Biden: 'Trump'ın istihbarat raporlarına erişimi olmamalı'

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın istihbarat raporlarına erişimi olmaması gerektiğini söyledi. Trump'ın “kontrol dışı davranışları” olduğunu belirten Biden, "Trump'ın istihbarat raporlarına erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum" dedi. Biden, eski Başkanlara özellikle yurtdışına gitmeden önce verilen istihbarat raporlarının Trump'a verilmesinin herhangi bir fayda sağlamayacağını ifade etti. Biden ayrıca, kritik bilgileri saklama konusunda Trump'a güvenilemeyeceğini öne sürdü.

ABD basınına yansıyan haberlerde, eski Başkanların görevleri sona erdikten sonra da istihbarat raporlarına sürekli erişim hakkına sahip olduğu vurgulanarak, Trump'ın istihbarat raporlarına erişiminin engellenmesinin ABD tarihinde ilk olduğu kaydedildi.

Trump da geçtiğimiz yıl 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerinin ardından Biden'ı haftalarca güvenlik ve istihbarat raporlarına dahil etmemişti.