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Biden, UCM'nin Putin hakkındaki yakalama kararını haklı buldu

Biden, UCM'nin Putin hakkındaki yakalama kararını haklı buldu
Biden, UCM'nin Putin hakkındaki yakalama kararını haklı buldu

ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararını haklı bularak, "(Putin) Bariz bir şekilde savaş suçları işledi" dedi. Biden ancak, UCM'nin ABD tarafından da uluslararası ölçekte tanınmadığının altını çizdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletine gitmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tutuklama kararı çıkarmasına yönelik değerlendirmesi sorulan Biden, “Bence haklı. Ancak soru şu ki (UVM) bizim tarafımızdan da uluslararası ölçekte tanınmıyor. Ama karar, bence çok önemli bir noktaya temas ediyor” ifadelerini kullandı. Putin'in savaş suçları işleyip işlemediği yönündeki soruyu da yanıtlayan Biden, “(Putin) Açıkça savaş suçları işledi” ifadelerini kullandı. Biden ayrıca, Putin'in önümüzdeki hafta Moskova'da Çin Devlet Başkanı Başkan Xi Jinping ile gerçekleştirileceği zirveye yönelik ise görüşmeden çıkacak sonuca bakacaklarını belirtti.

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