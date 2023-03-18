Biden, UCM'nin Putin hakkındaki yakalama kararını haklı buldu

ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletine gitmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tutuklama kararı çıkarmasına yönelik değerlendirmesi sorulan Biden, “Bence haklı. Ancak soru şu ki (UVM) bizim tarafımızdan da uluslararası ölçekte tanınmıyor. Ama karar, bence çok önemli bir noktaya temas ediyor” ifadelerini kullandı. Putin'in savaş suçları işleyip işlemediği yönündeki soruyu da yanıtlayan Biden, “(Putin) Açıkça savaş suçları işledi” ifadelerini kullandı. Biden ayrıca, Putin'in önümüzdeki hafta Moskova'da Çin Devlet Başkanı Başkan Xi Jinping ile gerçekleştirileceği zirveye yönelik ise görüşmeden çıkacak sonuca bakacaklarını belirtti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.