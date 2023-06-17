Geçtiğimiz günlerde Belçika'nın Brüksel'de düzenlenen Ukrayna odaklı NATO Savunma Bakanları toplantısında Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin gündeme gelmesinin ardından ABD'den konuya ilişkin açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın işgaline rağmen Ukrayna'nın NATO‘ya katılması için özel düzenlemeler yapmayacağını söyledi. Biden “Ukrayna'nın NATO'ya katılım süreci kolay olmayacak. Ukrayna, NATO ülkeleri ile aynı standartları karşılamalı. Bu yüzden bunu kolaylaştırmayacağız” dedi.

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