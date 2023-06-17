İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Biden: 'Ukrayna'nın NATO'ya katılım süreci kolay olmayacak'

Biden: 'Ukrayna'nın NATO'ya katılım süreci kolay olmayacak'
Biden: 'Ukrayna'nın NATO'ya katılım süreci kolay olmayacak'

ABD Başkanı Joe Biden, “Ukrayna’nın NATO’ya katılma süreci kolay olmayacak” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Belçika'nın Brüksel'de düzenlenen Ukrayna odaklı NATO Savunma Bakanları toplantısında Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin gündeme gelmesinin ardından ABD'den konuya ilişkin açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın işgaline rağmen Ukrayna'nın NATO‘ya katılması için özel düzenlemeler yapmayacağını söyledi. Biden “Ukrayna'nın NATO'ya katılım süreci kolay olmayacak. Ukrayna, NATO ülkeleri ile aynı standartları karşılamalı. Bu yüzden bunu kolaylaştırmayacağız” dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.