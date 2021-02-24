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Biden ve First Lady Jill Biden kış fırtınasının vurduğu Texas'ı ziyaret edecek

Biden ve First Lady Jill Biden kış fırtınasının vurduğu Texas'ı ziyaret edecek
Biden ve First Lady Jill Biden kış fırtınasının vurduğu Texas'ı ziyaret edecek

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden’ın cuma günü kış fırtınasının vurduğu Texas’ı ziyaret edeceklerini açıkladı.

ABD'de Başkan Joe Biden'ın talimatı üzerine ülkeyi etkisi altına alan kış fırtınasından en çok etkilenen Texas eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. ABD'de binlerce kişiyi elektriksiz bırakan, marketlerin önünde tüp ve su kuyruğu oluşmasına yol açan kış fırtınası, Texas'ta günlük hayatı durma noktasına getirmişti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden'ın kış fırtınasının vurduğu Texas'ı cuma günü ziyaret edeceklerini ve Biden'ın ziyareti Texsaslılara desteğini göstermek ve eyaletteki toparlanmaya yönelik ilerlemeyi incelemek için yapacağını belirtti.

Ziyaret kapsamında Biden'ın Houston ve Texsas halkının gösterdiği mücadeleyi yerel yetkililerle görüşeceğini belirten Psaki, Biden'ın ayrıca aşıların dağıtıldığı sağlık merkezini de ziyaret edeceğini aktardı.

60'a yakın kişi soğuklar nedeni ile hayatını kaybetti

Texas'ı etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeni ile milyonlarca kişi elektriksiz ve susuz kalmış, Texsas Çevre Kalitesi Komisyonu, eyaletteki 254 ilçenin çoğuna hizmet veren su sistemlerinin bozulmaya devam ettiğini açıklamıştı. Ohio'ya kadar bölgeyi etkisi alan soğuk hava dalgası nedeni ile şu ana kadar 58 kişi, karbon monoksit zehirlenmesi, araba kazaları, boğulmalar, ev yangınları ve hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

Akasya Yaşaroğlu

 

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