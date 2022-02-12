İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Biden ve Putin'in Ukrayna görüşmesi 1 saat sürdü

Biden ve Putin'in Ukrayna görüşmesi 1 saat sürdü
Biden ve Putin'in Ukrayna görüşmesi 1 saat sürdü

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 1 saat 2 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

ABD'nin Ukrayna'daki vatandaşlarını ülkeden ayrılmaya çağırmasının ardından, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İki lider arasındaki telefon görüşmesi 1 saat 2 dakika sürerken, görüşmenin içeriğine dair henüz açıklama yapılmadı.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin artması nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev Büyükelçiliğindeki bazı personellere ülkeden ayrılma talimatı vermişti. Ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün düzenlenen basın toplantısında Rusya'nın, 20 Şubat'ta sona erecek Pekin Kış Olimpiyatları bitmeden Ukrayna'yı işgal edebilme ihtimali olduğunu ifade etmişti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.