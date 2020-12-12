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Biden yeni kabine üyelerini tanıttı

Biden yeni kabine üyelerini tanıttı
Biden yeni kabine üyelerini tanıttı

Cuma günü yaptığı basın toplantısında Eski Başkan Barack Obama döneminden birçok ismi kabineye aldığı görülen ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, bu kişileri tecrübeleri ve farklı düşünme becerileri nedeniyle seçtiğini açıkladı.

Biden yeni kabine üyelerini tanıttı - Tıkla İzle

Beyaz Saray iç politika Konseyi yönetimine Obama dönemi Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği görevi yapmış olan Susan Rice'ı, Obama dönemi Beyaz Saray da Özel kalem müdürlüğü yapmış Denis McDonough'u Gaziler başkanlığına ve yine Obama döneminde Tarım Bakanlığı yapmış olan Tom Vilsack'ı aynı pozisyona atadı.
Biden ayrıca Katherine Tai'yi de ABD Ticaret temsilcisi olarak atadı.

“BAZILARI BİLİNDİK YÜZLER BAZILARI İSE YENİ GÖREV ALIYORLAR” DEDİ

Biden'ın seçimleri ile ilgili olarak ise bu kişilerin politikalarının Obama döneminde başkan ile kongrenin arasını açan politikaları desteklemiş olması ve bunun tekrar gerçekleşmesinden korkulmasından dolayı Demokrat Parti dahil olmak üzere birçok politikacının endişesi bulunuyor.

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