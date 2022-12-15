Biden'dan Afrika Birliği'ne G20'ye katılın çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington'a düzenlenen ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nin son gününde açıklamalarda bulundu. Biden, 55 Bağımsız Afrika ülkesinin üyesi olduğu Afrika Birliği'nin, dünyanın en güçlü ekonomilerinden oluşan G20 grubunun daimi bir üyesi olmasına destek verdiğini belirtirken, "ABD-Afrika Liderler Zirvesi için sizleri Washington'da ağırlamaktan onur duyuyorum. Bu zirveyle, Afrika Birliği'nin 2063'te ortaklık konulu gündemiyle geleceğe odaklandık. Şimdi, belirleyici bir yıl olacak zamanın ilk aşamalarındayız. Bugün ve geri kalan süreçte yaptığımız seçimler önümüzdeki yıllarda tüm dünyanın alacağı yönü belirleyecek. Afrika, küresel sorunların tartışıldığı her kurumun bir parçasıdır. Bu nedenle, Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Afrika'nın daimi temsilini içerecek şekilde reform yapılmasını tamamen desteklediğini duyurdum. Ve bugün, G20'nin daimi bir üyesi olarak, Afrika Birliği için G20'ye katılmaları çağrısında bulunuyorum. Afrika halkı, yalnızca Afrika Birleşik Devletleri'nin değil, tüm dünyanın yararına olacak ilerlemeyi sağlayan vazgeçilmez ortaklardır" şeklinde konuştu.

"Bizi sık sık göreceksiniz"

Biden yaptığı konuşmada gelecek yıl Sahra Çölü ötesinde yer alan Afrika ülkelerini ziyaret etme planlarını da paylaşarak, "Beni ülkelerine davet edenlere söylediğim gibi, birçoğunuzu kendi ülkenizde görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasında bulundu. Biden ayrıca Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hazine Bakanı Janet Yellin ve Ticaret Bakanı Gina Raimondo da dahil olmak üzere birçok üst düzey danışmanının da Afrika'yı ziyaret edeceğini söyledi. Hangi ülkeleri ziyaret edeceğini ve gezinin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini detaylandırmayan Biden, "Hepimiz sizi göreceğiz ve siz de birçoğumuzu sık sık göreceksiniz çünkü bu çaba konusunda son derece ciddiyiz. Taahhütlerimizi yerine getirdiğimizi göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Afrika'ya 165 milyon dolar fon

Biden, "2023'te Afrika'da yapılacak seçimler önemli olacak" diyerek, Afrikalı liderlerle, "Özgür, adil ve şeffaf seçimler düzenlemenin ve demokrasiyi küresel olarak güçlendirmek için birlikte çalışmanın öneminden" bahsettiklerini de sözlerine ekledi. Yaşanan gelişmelerin kalkınma hedeflerini yavaşlattığını belirten Biden, "Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya karşı haksız ve sebepsiz savaşı ve Covid-19 salgını küresel ekonomiyi alt üst ederek, son 20 yılda elde etmek için birlikte çok çalıştığımız birçok kalkınma kazanımını sildi. Ancak bu, ortak hedeflerimizi değiştirmiyor ve onları sonuna kadar götürme taahhüdümüzü daha acil kılıyor" dedi.

Biden, Afrika'daki bazı ülkelerde adil oylamanın önemini vurgulayarak önümüzdeki yıl Afrika'da barışçıl ve güvenilir seçimleri desteklemek için ABD'den Afrika'ya 165 milyon dolar fon sağlanacağını söyledi. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Liderler, dış müdahale ve siyasi şiddet dahil olmak üzere, seçim yapmanın ve oy hakkını kullanmanın zorluklarını birlikte tartıştı. Bu risklerin nasıl yönetileceği ve seçim sürecinde şeffaflığın ve halkın güveninin nasıl sağlanacağına dair en iyi uygulamaları paylaştı" sözlerine yer verildi.

Aylin Albayrak

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