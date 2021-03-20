Biden'dan Atlanta'da ırkçılık karşıtı mesaj: "Sessizlik suç ortaklığıdır, suç ortağı olamayız"

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, geçtiğimiz günlerde 3 farklı masaj salonuna düzenlenen saldırılarla sarsılan Atlanta'da Asya kökenli liderlerle görüşme gerçekleştirdi. Biden yaklaşık 80 dakika süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, çoğunluğu Asya kökenli 8 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırılar ışığında ırkçılığı kınadı. Asya kökenlilere yönelik nefret suçlarının Covid-19 salgını sırasında arttığını ifade eden Biden, ırkçılığın ABD'de uzun süredir kendisini gösterdiğini belirtti. ABD'lileri nefrete karşı seslerini yükseltmeye ve karşı çıkmaya çağıran Başkan Biden, "ırkçı eylemler karşısında gösterilen sessizliğin suç ortaklığı olduğu" uyarısında bulundu. Biden, "Sessizlik suç ortaklığıdır, suç ortağı olamayız" dedi.

Korona virüs salgını sırasında Asya kökenli Amerikalılara yönelik şiddeti işaret eden Biden, "Saldırıya uğradılar, suçlandılar, günah keçisi ilan edildiler, taciz edildiler, sözlü ve fiziksel saldırıya uğradılar, öldürüldüler" şeklinde konuştu. Biden, Kongre'yi 2 Asya kökenli milletvekili tarafından bu ayın başlarında sunulan "Covid-19 Nefret Suçları Yasasını" yürürlüğe koymaya çağırdı.

Ne olmuştu?

Georgia eyaletinde ilk olarak Cherokee ilçesindeki bir masaj salonuna giren silahlı saldırgan, etrafa ateş açarak 2'si Asya kökenli olmak üzere 4 kişiyi öldürmüştü.

İlk saldırıdan kısa süre sonra Atlanta kent merkezinde polis, soygun ihbarı üzerine geldiği başka bir masaj salonunda 3 kadını ölü bulmuştu. İkinci saldırının gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulunun polis, bu sırada sokağın karşısındaki başka bir masaj salonundan saldırı ihbarı almış, burada da 1 kadının uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti. İkinci ve üçüncü saldırıda hayatını kaybeden kadınların da Asya kökenli olduğu belirtilmişti.

Kısa süre sonra 3 saldırının da faili olduğuna inanılan 21 yaşındaki Robert Aaron Long adlı zanlının tutuklandığı duyurulmuştu.

ABD'de salgınının başlangıcından bu yana Asya kökenlilere karşı şiddet olaylarında ani artış yaşandı.