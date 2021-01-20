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Biden'dan eşi Jill Biden'a anlamlı paylaşım

Biden'dan eşi Jill Biden'a anlamlı paylaşım
Biden'dan eşi Jill Biden'a anlamlı paylaşım

ABD’nin 46’ıncı Başkanı olmasına dakikalar kalan Joe Biden’dan eşi Jill Biden’a sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaparak, “Yanımda olmandan daha fazla minnettar olamazdım” dedi.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından bugün görevi resmen devralıyor. Biden ve yardımcısı Kamala Harris ile birlikte yemin töreni öncesi St. Matthew the Apostle Kilisesi'ne ziyarette bulundu. Kilise ziyaretinin ardından Biden ve Harris, yemin törenini gerçekleştirmek üzere Kongre binasına geldi. Biden ve Harris'in gelişiyle yemin töreni seremonisi başladı.

Biden, Kongre binasına gelmesinin ardından yemin töreni öncesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yakında First Lady olacak olan eşi Jill Biden'a, “Seni seviyorum Jilly ve önümüzdeki yolculukta senin yanımda olmandan daha fazla minnettar olamazdım” dedi.

Biden, yaptığı paylaşımda eşi ile el ele tutuştuğu görüntüyü kullandı.

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