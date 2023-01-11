Biden'dan gizli belge açıklaması: 'Şaşırdım ve belgelerin içeriğini bilmiyorum'

Biden, söz konusu belgelerin avukatları tarafından kilitli bir dolapta bulunduğunu ve Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne (NARA) haber verildiğini söyleyerek, "Ofise götürülen belgeler arasında devlet kayıtlarının olduğunu öğrendiğimde şaşırdım ama belgelerin içeriğini bilmiyorum" dedi. ABD basını, Biden'ın Washington'daki düşünce kuruluşu Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezindeki ofisinden çıkan 10 gizli belge arasında, Ukrayna, İran ve İngiltere gibi konuların da yer aldığı istihbarat ve brifing notlarının bulunduğu bilgisini paylaştı.

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