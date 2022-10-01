Biden'dan Putin'e: 'NATO müttefiklerinin her karış toprağını savunmaya hazırız'

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesinin ardından Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alarak, "Amerika ve müttefikleri sindirilemeyecek" dedi. Biden Putin'in savaşı NATO topraklarına taşımaya cesaret etmemesi gerektiğini söyleyerek, "Amerika, NATO müttefikleriyle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazır. Sayın Putin, söylediklerimi yanlış anlamayın, her karış. Şunu vurgulayayım, Putin ve onun pervasız sözleri ile tehditlerinden yılmayacağız" şeklinde konuştu. Biden, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'yı askeri teçhizat ve yardımla desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

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