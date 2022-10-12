Biden'dan Suudi Arabistan'a mesaj: 'Petrol üretim kısıntısının sonuçları olacak'

ABD Başkanı Joe Biden, CNN International'a verdiği röportajda Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve nükleer silah riski, OPEC'in petrol üretim kısıntısı kararına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararının “yanlış” olduğunu belirterek Ukrayna'daki sivil hedeflere yönelik bombardımanların savaşta “başka bir dönüm noktası” olduğunu söyledi. Putin'i işaret eden Biden, “Bence o önemli ölçüde yanlış hesap yapmış rasyonel bir lider” ifadelerini kullandı.

Putin'in Ukrayna'daki savaşta nükleer silah kullanma ihtimaline de değinen Biden, Rusya'dan kaynaklanan tehditlerin “yıkıcı hatalara" ve "istenmeyen sonuçlara" yol açabileceğini vurguladı. Geçtiğimiz hafta nükleer riskin Küba Füze Krizi'nden bu yana en yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Biden, bu kez Putin'in taktik nükleer silah kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise, “Yapacağını sanmıyorum” şeklinde yanıt verdi.

Biden, “Dünyanın en büyük nükleer güçlerinden birini elinde bulunduran bir dünya liderinin, Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceğini söylemesini sorumsuzca buluyorum” ifadesini kullanarak Putin'in tehditlerinin bile istikrarsızlaştırıcı bir etkisi olduğunu kaydetti.

Biden, Putin'in nükleer tehditlerini gerçekleştirmesi durumunda ABD'nin tepkisinin ne olacağını söylemekten kaçınarak, “Ne yapıp ne yapmayacağımız hakkında konuşmak benim için sorumsuzca olur” dedi.



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