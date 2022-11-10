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Biden'dan yeni gaf

Biden'dan yeni gaf
Biden'dan yeni gaf

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Rusya'ya katılan Herson bölgesi ile Irak'ın Felluce bölgelerini karıştırarak, "Ruslar Felluce'den çekiliyor" dedi.

Biden'dan yeni gaf - Tıkla İzle

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de 8 Kasım'da düzenlenen ve sonuçların henüz açıklanmadığı ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarına değindiği sırada yeni bir gafa daha imza attı. Rus birliklerinin Herson'dan çekildiğini söylemek isteyen Biden, bu kez Rusya'nın ilhak ettiği Herson ile Irak'ın Felluce bölgesini karıştırdı. "Ruslar Felluce'den çekiliyor" diyen Biden, yaptığı hatayı fark ederek Herson şehri diyerek kendini düzeltti.
 

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