Biden'ın CIA Direktörü adayı Burns, Çin'i 'otoriter düşman' olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği William Burns, Senato İstihbarat Komitesinde tanıklık etti. Senatörlerin sorularını yanıtlayan Burns, Çin ve Rusya'yı hedef alarak, Çin'i “otoriter düşman” olarak nitelendirdi. Burns, Çin ile rekabetin önceliği olduğunu ve bunun ABD ulusal güvenliğinin anahtarı olarak gördüğünü belirterek, "Önümüzdeki günlerde Çin'in rekabet dışı kalması ulusal güvenliğimizin anahtarı olacak" dedi.

"Zorlu, otoriter bir düşman"

Burns Senatodaki oturumda, görevinin onaylanması halinde 4 ana önceliği olacağını ifade ederek, bunların “insanlar, ortaklıklar, Çin ve teknoloji” olduğunu belirtti. Burns, Çin'i fikri mülkiyeti çalan, halkını baskı altında tutan, erişim alanını genişleten ve ABD içinde nüfuz oluşturma yeteneğini güçlendiren "zorlu, otoriter bir düşman" olarak adlandırdı.

Konfüçyüs Enstitüleri kapatılmalı

Burns, pek çok Kongre üyesinin propaganda aracı olarak gördüğü ve Çin tarafından finanse edilen Konfüçyüs Enstitülerinin ABD koleji veya üniversite rektörü olsaydı kapatılmasını önereceğini belirtti.

Rusya'ya yakın takip

Burns, Biden yönetiminin SolarWinds saldırısı da dahil olmak üzere Rusya ile ilgili konularda yakından takip edeceğini belirtti. Burns, Rusya, Kuzey Kore ve İran başta olmak "tanıdık" tehditlerin devam ettiğini açıklarken, iklim değişikliğinin, küresel sağlık sorunlarının ve siber tehditlerin büyük riskler olduğunu vurguladı.

İran nükleer silaha sahip olmamalı

Cumhuriyetçilerin karşı çıktığı uluslararası nükleer anlaşmanın önünü açan 2013 yılındaki İran ile gizli görüşmelerin yapılmasına yardımcı olan Burns, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Burns'ün görevinin kolayca onaylanması bekleniyor

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçiler ile görev yapan eski bir diplomat olan 64 yaşındaki Burns'ün, Senato'dan CIA Direktörlüğü onayını kolayca alması bekleniyor. Her iki partiden senatörler, alışılmadık derecede dostane bir iki saatlik oturumda Burns'e övgüde bulundular. Eski bir komite başkanı olan Cumhuriyetçi Richard Burr, Burns'ün onayını dört gözle beklediğini ifade etti. Demokrat Ron Wyden ise, Burns'ün insan hakları konusundaki sicilini övdü ve onu destekleyeceğini belirtti.

Biden, birçok Cumhuriyetçi ve Demokratın desteğiyle milli güvenlik ekibinin çoğunun Senatodan onay almasını sağladı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Senatodan kolaylıkla onay alan isimler oldu.