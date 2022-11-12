Biden'ın COP27'deki konuşmasında 'fosil yakıt' protestosu

ABD Başkanı Joe Biden dün Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansına (COP27) katıldı. İklim değişikliğiyle mücadele planlarına değinen Biden, yönetiminin karbon emisyonlarını azaltmak için “dönüşümsel değişiklikler” yapmaya kararlı olduğunu söyledi. ABD vizyonunu “iklim konusunda güvenilir, kararlı bir küresel lider” olarak tanımlayan Biden'ın konuşması, salondaki fosil yakıt karşıtı grubun protestosuyla yarıda kaldı. Biden konuştuğu sırada salonda birden çığlık sesi duyuldu. Biden konuşmasını keserek ne olduğunu anlamaya çalışırken, grup ayağa kalkarak pankart açtı. Salondaki görevlilerden ise duruma müdahale gecikmedi. Protestocular dışarıya çıkarıldı, Biden konuşmasına devam etti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.