Biden'ın ofisi ve konutunda bulunan gizli belgeler ile ilgili soruşturmaya özel savcı atandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma gizli belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın iddialarını doğrulayarak, belgelerin kilitli bir garajda bulunduğunu belirtmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garlan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Biden'ın ofisinde ve konutunda bulunan gizli belgeler ile ilgili soruşturmayı yürütmesi için özel savcı Robert Hur'ün atandığını duyurdu. Yönetmeliğe göre olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Garland, "Bakanlığın, normal tüm soruşturma süreçlerini halledebileceğine inanıyorum. Fakat, yönetmeliklere göre buradaki olağanüstü şartlar bu konu için özel bir savcının atanması gerektiğini gözler önüne seriyor. Bu atama, bakanlığın böylesi hassas konularda bağımsızlığa, hesap verilebilirliğe ve tartışılmasız şekilde gerçeklere ve yasalara göre karar vermeye olan bağlılığını gösteriyor" dedi.

Sürece ilişkin detaylar ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne bağlı müfettişlerin 4 Kasım 2022'de Adalet Bakanlığı'ndaki bir savcıyla temasa geçtiğini açıkladı. Garland, Biden'ın, Pensilvanya Üniversitesi'nin Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'nde fahri profesör olarak görev yaptığı sırada başkent Washington DC'de kullandığı ofisinde Başkan Yardımcılığı döneminden kalma “gizli belgeler” bulunduğunu hatırlattı. FBI'ın 9 Kasım 2022'de gizli bilgilerin yasaları ihlal edecek şekilde kötüye kullanılıp kullanılmadığını anlamak için standart protokollere uygun olarak değerlendirme başlattığını söyleyen Garland, 14 Kasım 2022'de ABD'li Savcı John Lausch Jr.'ı ön soruşturma yürütmesi için görevlendirdiğini bildirdi. Garland, "İlk soruşturmayı yürütmesi için onu seçtim çünkü deneyiminin bunu profesyonelce ve hızlı bir şekilde yapmasını sağlayacağından emindim" dedi. Garland, Biden'ın kişisel danışmanının 20 Aralık 2022'de Savcı Lausch'a Biden'ın Delaware'deki özel konutunun garajında gizli işaretler içeren belgeler tespit ettiğini bildirdiğini söyledi. Biden'ın avukatının, Savcı Lausch'a belgelerin Başkan'ın, başkan yardımcısı olarak hizmet verdiği döneme ait diğer kayıtlar arasında olduğunu ifade etmesinin ardından FBI olay yerine giderek belgeleri güvence altına aldı.

Özel savcı Robert Hur kimdir?

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland tarafından, Biden'ın ofisinde ve konutundan bulunan gizli belgeler ile ilgili soruşturmayı yürütmesi için atanan özel savcı Robert Hur, Garland tarafından "uzun ve kapsamlı bir kariyere" sahip olarak nitelendirildi. Garland, Hur'un kariye hakkında ise, "2003 yılında terörle mücadele, kurumsal dolandırıcılık ve temyiz konularında çalıştığı bölümün ceza bölümüne katıldı. 2007'den 2014'e kadar Maryland bölgesinde mali dolandırıcılık dahil çok sayıda davada bulundu. Savcı Hur, 2017'de başsavcı yardımcısı olarak bakanlığa yeniden atandı. 2018 yılında da Maryland bölge savcılığı görevine getirildi" ifadelerini kullandı.

"Soruşturmayla tamamen işbirliği yapıyorum"

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan ABD ekonomisine ve son enflasyon rakamlarına odaklanan bir konuşma yaparken, Delaware'deki evinde bulunan gizli belgelerle ilgili soruları da cevapladı. Biden, belgelerin kilitli bir garajda olduğunu söyleyerek, "Daha önce söylediğim gibi, insanlar gizli materyalleri ve gizli belgeleri ne kadar ciddiye aldığımı biliyorlar. Ayrıca, bu sürecin bir parçası olarak Adalet Bakanlığı'nın incelemesinde tam bir işbirliği yapıyoruz. Benim başkan yardımcılığım sırasındaki belgelerin saklandığı yerler incelendi ve incelemeyi dün gece bitirdiler. Benim evimde, gizli işaretli az sayıda belge keşfettiler" dedi. Belgelerin Adalet Bakanlığı'na verildiğini söyleyen Biden, "soruşturmayla tamamen işbirliği yaptığını" da ekledi.

Biden'ın konuşması öncesinde Biden'ın avukatları tarafından bulunan bir gizli belge setinin Biden'ın Delaware'de yer alan evinin garajında tespit edildiği doğrulandı. Biden'ın Özel Danışmanı Richard Sauber yaptığı açıklamada, "Avukatlar, kişisel ve siyasi belgeler arasında, gizli işaretler içeren az sayıda belge keşfettiler. Bu belgelerin biri hariç tümü, Başkan'ın konutunun garajındaki bir depoda bulundu" dedi. Yetkili, kayıtların düzgün bir şekilde ele alınmasını sağlamak için soruşturmayla işbirliği yapıldığını söyledi.

"Enflasyon Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyede"

Biden konuşmasında yönetiminin başarılarını överek, en son enflasyon rakamlarını ekonomi için "iyi haber" olarak nitelendirdi. Biden, ABD'deki işsizlik oranının geçen hafta 50 yılın en düşük seviyesine indiğini ve enflasyonun düştüğünü söyledi. Biden konuşmasında, "Ekonomiden 6 aydır üst üste güzel haberler geliyor. Enflasyon şu anda Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesinde. İşsizlik son 50 yılın en düşük seviyesinde. Bugünün enflasyon rakamları bizim için iyi haber. Daha yapacak çok işimiz var. Doğru yoldayız" şeklinde konuştu.

Aylin Albayrak

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